Canlı iddaa kuponu ile 8.162 TL kazandı! 90+15'te Galatasaray golü yediğinde...

Bu bir ilandır

Geçtiğimiz hafta sizlere "pandelas" geçidi sunmuştuk. Misli Cafe'nin yıldızı önce 379 kişiye, sonra 615 kişiye, en son da 2.031 kişiye kazandırmıştı!

O kuponların detayına aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz...

90+15'TE GALATASARAY GOLÜ YEDİ, CANLI İDDAA KUPONU İLE 8.162 TL KAZANDI!

Bazı goller vardır, son ana kadar beklersiniz ve sizi sevinçten havalara uçurur. Hem kupon kazandırır, hem de tuttuğunuz takıma 3 puan...

Ama bazı goller vardır, sizin iddaa kuponunuz kazansa da büyük bir kesimi üzmüştür.

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan ve son anları kaos şeklinde geçen maçta da sarı-kırmızılı taraftarlar 90+15'te yedikleri gole adeta kahroldu!

Gaziantep FK cephesi Maxim'in penaltı golüyle büyük sevinç yaşarken, "Süperman111" adlı bir Misli.com üyesi de canlı iddaa kuponu ile 8.162 TL kazandı!