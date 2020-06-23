Canlı iddaa kuponu ile 8.162 TL kazandı! 90+15'te Galatasaray golü yediğinde...
Bazı goller vardır sizi sevinçten havalara uçurur, bazı goller de vardır sizi kahreder! "Süperman111" adlı bir Misli.com üyesi, Galatasaray ile Gaziantep FK arasında kaos şeklinde geçen maç sonunda sarı-kırmızılı taraftarları üzen beraberlik golüyle 8.162 TL kazandı...
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Geçtiğimiz hafta sizlere "pandelas" geçidi sunmuştuk. Misli Cafe'nin yıldızı önce 379 kişiye, sonra 615 kişiye, en son da 2.031 kişiye kazandırmıştı!
O kuponların detayına aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz...
90+15'TE GALATASARAY GOLÜ YEDİ, CANLI İDDAA KUPONU İLE 8.162 TL KAZANDI!
Bazı goller vardır, son ana kadar beklersiniz ve sizi sevinçten havalara uçurur. Hem kupon kazandırır, hem de tuttuğunuz takıma 3 puan...
Ama bazı goller vardır, sizin iddaa kuponunuz kazansa da büyük bir kesimi üzmüştür.
Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan ve son anları kaos şeklinde geçen maçta da sarı-kırmızılı taraftarlar 90+15'te yedikleri gole adeta kahroldu!
Gaziantep FK cephesi Maxim'in penaltı golüyle büyük sevinç yaşarken, "Süperman111" adlı bir Misli.com üyesi de canlı iddaa kuponu ile 8.162 TL kazandı!
İşte o kupon...
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