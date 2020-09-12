Canlı | Fulham - Arsenal

FULHAM 0 - 1 ARSENAL (İlk yarı oynanıyor)



9' Lacazette

İngiltere Premier Lig resmen başladı... Dünyanın 1 numaralı ligi olarak gösterilen Premier Lig'in ilk maçı Fulham ile Arsenal arasında oynanıyor.

FULHAM ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI İZLENEBİLECEK?

Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, S Sport şifresiz bedava izle, S Sport Plus seyret gibi araştırmalar yapıyor. Peki Fulham Arsenal maçı hangi kanaldan şifresiz bedava izlenir? İşte Fulham Arsenal maçı canlı izlemek için detaylar...

İngiltere Premier Lig açılış haftası maçında Fulham ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Saat 14:00'te başlayan mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı izlenebiliyor.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!