Son Güncelleme:
Canlı | Crotone-Juventus(Merih Demiral ilk 11'de)
Serie A'da Juventus, Crotone ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Merih Demiral'ın ilk 11'de başladığı bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.
Serie A'da Crotone ile Juventus kozlarını paylaşıyor. Konuk ekipte Merih Demiral maça ilk 11'de başladı.
İlk yarı oynanıyor
Crotone: 0
Juventus: 0
İLK 11'LER
Crotone: Cordaz, Magallan, Luperto, Marrone, Cigarini, Molina, Pereira, Reca, Vulic, Simmy, Messias
Juventus: Buffon, Bonucci, Danilo, 🇹🇷 Merih Demiral, Arthur, Bentancur, Frabotta, Chiesa, Portanova, Kulusevski, Morata
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle