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GeriFutbol Canlı | Crotone-Juventus(Merih Demiral ilk 11'de)
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Haber Giriş: 17.10.2020 - 21:48 | Son Güncelleme:

Canlı | Crotone-Juventus(Merih Demiral ilk 11'de)

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Serie A'da Juventus, Crotone ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Merih Demiral'ın ilk 11'de başladığı bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Serie A'da Crotone ile Juventus kozlarını paylaşıyor. Konuk ekipte Merih Demiral maça ilk 11'de başladı.

İlk yarı oynanıyor

Crotone: 0

Juventus: 0

İLK 11'LER

Crotone: Cordaz, Magallan, Luperto, Marrone, Cigarini, Molina, Pereira, Reca, Vulic, Simmy, Messias

Juventus: Buffon, Bonucci, Danilo, 🇹🇷 Merih Demiral, Arthur, Bentancur, Frabotta, Chiesa, Portanova, Kulusevski, Morata

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