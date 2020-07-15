Canlı | Arsenal Liverpool
Premier Lig'de Arsenal ile Liverpool kozlarını paylaşıyor! Haftanın maçını anbean Spor Arena'dan takip edebileceksiniz. Karşılaşmada goller erken geldi...
Karşılaşamda ilk yarı oynanıyor
Arsenal'in 11'i: Martinez; Holding, David Luiz, Tierney; Cedric, Torreira, Xhaka, Saka; Pepe, Lacazette, Nelson.
Liverpool'un 11'i: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum; Salah, Mane, Firmino.
Premier Lig'e verilen ara sona erdiğinden bu yana çıktığı altı Premier Lig maçının üçünde puan kaybeden Liverpool, daha önceki 38 karşılaşmanın sadece ikisinde puan kaybı yaşamıştı.
Son üç Premier Lig maçında iki gol atan Arsenal forveti Alexandre Lacazette, aynı sayıda golü daha önceki 14 karşılaşmada kaydedebilmişti. Liverpool forveti Mohamed Salah Arsenal ile oynadığı altı Premier Lig maçında sekiz gole doğrudan katkı sağladı.
Arsenal Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Arsenal Liverpool maçı bu akşam saat 22:15'te başladık. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
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