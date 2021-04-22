Canlı Anlatım İzle | Alanyaspor - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig 36. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig 36. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Suat Arslanboğa düdük çalıyor. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ile Samet Çavuş üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Emre Kargın.
Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR: ALANYASPOR 3-2 GAZİANTEP FK
18' Mustafa Pektemek, 45+1' Caulker, 53' Mustafa Pektemek
6' Muhammet Demir, 41' Muhammet Demir
İkinci yarı oynanıyor
ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇININ 11'LERİ
Alanyaspor XI: Marafona; Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje; Berkan, Siopis, Salih; Mustafa Pektemek , Davidson, Babacar
Gaziantep FK XI: Günay; Olkowski, Miranda, Djilobodji, Tosça; Vetrih, Jefferson, Mirallas, Maxim; Dicko, Muhammet
10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...