Canlı Anlatım İzle | Trabzonspor Yeni Malatyaspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Trabzonspor: 0

Yeni Malatyaspor: 0

MAÇTAN DAKİKALAR

8' Trabzonspor'da Baker'ın Afobe'ye doğru gönderdiği ara pasını Yeni Malatyaspor savunması kesti.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, A. Ömür, Afobe

Yeni Malatyaspor: Guido, Chebake, Ndayishimiye, Hadebe, Murat Akça, Hafez, Acquah, Ahmet Ildiz, Cueva, Adem, Tetteh

Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetiyor. Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Karadeniz ekibinde, Ekuban, Trondsen ve Kamil Ahmet Çörekçi takımda yer alamayacak. İyileşen Pereira ve Marlon'un kadroda yer alması bekleniyor.

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği üç Süper Lig maçını da kazandı ve bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 8 gol gönderdi.

Trabzonspor ile oynadığı ilk üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Yeni Malatyaspor, daha sonraki üç karşılaşmada rakibinden puan alamadı. İç sahada oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanamayan ve son iki karşılaşmayı kaybeden Trabzonspor, evinde en son 2011/12 sezonunda üst üste üç yenilgi almıştı. Süper Lig'de çıktığı son dokuz deplasmanın sekizinden mağlubiyetle dönen Yeni Malatyaspor, tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada aldı. Bu sezon Süper Lig'de net gol pozisyonuna giremeyen iki takımdan biri Trabzonspor. Sezonun ilk iki haftasında Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'nin ardından hücum bölgesinde en fazla isabetli pas yapan takım Yeni Malatyaspor.

Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı tek golü kaydeden Abdülkadir Ömür, aynı zamanda takımının çektiği 21 şutun 10'unda pay sahibiydi. Anthony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor'a karşı forma giydiği son üç Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağladı.

Adem Büyük'ün Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'de attığı gollerin %45'i penaltıdan geldi.

Trabzonspor'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçını dört farklı takımla kaybeden Hamza Hamzaoğlu, daha önceki yedi karşılaşmanın beşinden galibiyetle ayrılmıştı.