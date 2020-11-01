Canlı Anlatım İzle | Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı

Süper Lig'de Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Beşiktaş: 0

Yeni Malatyaspor: 0

Goller:

MAÇTAN DAKİKALAR

5' Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Wallace kornere gönderdi.

15' Oğuzhan'ın presiyle kazanılan topla ceza sahasının solunda buluşan Larin'in uzak köşeye vuruşu direk dibinden dışarı gitti

28' Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Ghezzal'ın yandan az farkla auta gitti.

42' Beşiktaş'ta ceza sahasının solunda topla buluşan Larin ayağında fazla açınca top auta çıktı.

50' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası ters kanatta Oğuzhan topla buluştu, Oğuzhan'ın ortasına ceza sahasında kafayı vuran Ghezzal'ın şutu ise uzak köşeden auta çıktı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Youssouf, Zeki, Kubilay

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 7'nci hafta mücadelesinde Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

Ligdeki 5 maçında 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 7 puan elde etti.

Yeni Malatyaspor ise 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.

EVİNDE HENÜZ KAZANAMADI



Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi.



Vodafone Park'taki ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup oldu.



DE SOUZA CEZALI



Siyah-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.



İki maç ceza alan De Souza, cezası nedeniyle 8. haftadaki Gaziantep FK maçında da forma giyemeyecek.



SAKAT OYUNCULARIN DURUMU



Siyah-beyazlı ekipte Yeni Malatyaspor maçı öncesi Atakan Üner ve Ajdin Hasic'in sakatlıkları sürüyor. İki oyuncu, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.



Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Georges-Kevin N'Koudou'nun yarınki maçta görev alması beklenmiyor.

Sakatlığı devam eden oyunculardan Gökhan Töre de eski takımı karşısında oynayamayacak.



MENSAH DÖNÜYOR



Yeni tip koronavirüs karantina süresi tamamlanan Bernard Mensah, takıma katıldı.



Mensah, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Yeni Malatyaspor karşısında sahaya çıkabilecek.



DORUKHAN TOKÖZ CEZA SINIRINDA



Siyah-beyazlı ekipte 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında.



Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa, gelecek haftaki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemecek.



İKİ TAKIM 7. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK



Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, ligde 7. kez karşı karşıya gelecek.



İki takımın oynadığı 6 maçta Beşiktaş'ın 4, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi.



İki takım geçen sezon oynadıkları maçlarda deplasmanda birbirlerine üstünlük kurmayı bildi. Yeni Malatyaspor, İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-0 yenerken, siyah-beyazlı ekip de dış sahada rakibini 1-0 mağlup etti.