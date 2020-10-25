Canlı Anlatım İzle | Alanyaspor Fatih Karagümrük maçı
Süper Lig'in 6. haftasında lider Alanyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz. Peki Alanyaspor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?
Süper Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor, 6. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor...
ALANYASPOR 2-0 FATİH KARAGÜMRÜK
İkinci yarı oynanıyor...
GOL: 8' Davidson, 81' Babacar
İLK 11'LER
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Alanyaspor, sağ kanattan Juanfran'ın ortaladığı topu Bareiro arka direğe indirdi. Bomboş durumdaki Davidson'un sol çaprazdan sert şutunda kaleci Viviano topu ayağıyla kornere gönderdi.
8. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Salih Uçan'ın şutunu Fatih Karagümrük defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içinde Davidson önüne düşen topu kaleye göndererek takımını öne geçirdi: 1-0
18. dakikada sol kanttan gelişen atakta Darri'nin çıkardığı pasla buluşan Ndiaye'nin yerden şutunu Marafona çıkardı.
19. dakikada sol kanattan Darri'nin ortasında arka direkte topla buluşan Ndao'nun şutunu Marafona çıkardı. Pozisyonun devamında Salibur'un vuruşunda top filelere gitti. Ancak gol, VAR kontrolü sonrasında topun tamamının çizgiyi geçmemesi gerekçesiyle iptal edildi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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