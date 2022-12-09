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Canlı anlatım: Hırvatistan-Brezilya maçı (2022 Dünya Kupası çeyrek final)

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#Hırvatistan-Brezilya Maçı#Çeyrek Final#Dunyakupasi
Canlı anlatım: Hırvatistan-Brezilya maçı (2022 Dünya Kupası çeyrek final)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 17:45

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final ilk maçında Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final ilk maçında Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

HIRVATİSTAN 0-0 BREZİLYA

İlk yarı oynanıyor...

Gözden Kaçmasın

Hırvatistan-Brezilya maçından öne çıkan fotoğraflarHırvatistan-Brezilya maçından öne çıkan fotoğraflarHaberi görüntüle

İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Kovacic, Modric, Pasalic, Perisic, Kramaric.

Brezilya: Alisson, Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Casemiro, Paqueta, Neymar, Raphinha, Vinicius, Richarlison.

MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hırvatistan-Brezilya Dünya Kupası çeyrek final maçı Eğitim Şehri Stadı'nda saat 18.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

 

HIRVATİSTAN ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

Grup maçlarını 5 puanla ve yenilmeden (1G 2B) geçen Hırvatistan, Son 16 turunda Japonya'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla kupa dışına iterek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

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BREZİLYA ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

Sıbistan ve İsviçre'yi gol yemeden deviren Brezilya, G Grubu'nun son maçında Kamerun'a 90+2'de teslim olmuştu.

Güney Kore ile oynadıkları Son 16 maçında ise 36 dakikada tabelaya 4-0 yazdılar. Sakatlıktan dönen Neymar 1 gol 1 asistle oynadı. Vinicius Junior da aynı katkıyı (1 gol 1 asist) verdi. Richarlison'ın attığı golün hazırlanışı harikaydı.

 

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#Hırvatistan-Brezilya Maçı#Çeyrek Final#Dunyakupasi

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