Canlı anlatım: Hırvatistan-Brezilya maçı (2022 Dünya Kupası çeyrek final)

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2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final ilk maçında Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya geliyor.

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HIRVATİSTAN 0-0 BREZİLYA

İlk yarı oynanıyor...

Gözden Kaçmasın Hırvatistan-Brezilya maçından öne çıkan fotoğraflar Haberi görüntüle

İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Kovacic, Modric, Pasalic, Perisic, Kramaric.

Brezilya: Alisson, Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Casemiro, Paqueta, Neymar, Raphinha, Vinicius, Richarlison.

📸2022 Dünya Kupası'nın en çok konuşulan taraftarı Ivana Knöll, Hırvatistan - Brezilya maçı için tribünde yerini aldı.#FIFAWorldCup #HRV pic.twitter.com/to7L92yxf2 — Spor Arena (@sporarena) December 9, 2022

MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hırvatistan-Brezilya Dünya Kupası çeyrek final maçı Eğitim Şehri Stadı'nda saat 18.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

HIRVATİSTAN ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

Grup maçlarını 5 puanla ve yenilmeden (1G 2B) geçen Hırvatistan, Son 16 turunda Japonya'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla kupa dışına iterek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

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BREZİLYA ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

Sıbistan ve İsviçre'yi gol yemeden deviren Brezilya, G Grubu'nun son maçında Kamerun'a 90+2'de teslim olmuştu.

Güney Kore ile oynadıkları Son 16 maçında ise 36 dakikada tabelaya 4-0 yazdılar. Sakatlıktan dönen Neymar 1 gol 1 asistle oynadı. Vinicius Junior da aynı katkıyı (1 gol 1 asist) verdi. Richarlison'ın attığı golün hazırlanışı harikaydı.