Canlı Anlatım: Everton Watford maçı (Ozan Tufan ilk 11'de)

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Everton ile Watford karşı karşıya geliyor. Watford'da Ozan Tufan ilk 11'de.
EVERTON 1-1 WATFORD
GOL: 3' Davies, 13' King
İkinci yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Everton: Pickford, Keane, Digne, Godfeyi Coleman, Allan, Gray, Townsend, Gordon, Davies, Rondon
Watford: Foster, Troost-Ekong, Masina, Cathcart, Ozan Tufan, Sissoko, Sarr, Hernandez, Kucka, Ngakia, King
EVERTON WATFORD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Everton Watford maçı saat 17:00'da başladı. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
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