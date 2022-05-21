Canlı anlatım: Altay Kasımpaşa maçı

Spor Toto Süper Lig 38. hafta maçında Altay ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
ALTAY 1-3 KASIMPAŞA
GOL: 35' Eysseric, 42' Umut Bozok, 45+1' İbrahim Öztürk, 50' Eysseric
İkinci yarı oynanıyor...
İlk yarı sonucu: 1-2
Kasımpaşa'nın 18. dakikada Fall ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İLK 11'LER
Altay: Cihan, Ceyhun, Kappel, Rodriguez, Thaciano, Poko, Kazımcan, Thiam, Eren, Efe, İbrahim
Kasımpaşa: Erdem, Bruma, Harun, Feyzi, Hadergjonaj, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Muleka, Fall, Umut
Altay Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Altay Kasımpaşa maçı saat 16:00'da başladı, beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.