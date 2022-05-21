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Canlı anlatım: Altay Kasımpaşa maçı

#Altay Kasımpaşa Maçı#Altay#Kasımpaşa
Canlı anlatım: Altay Kasımpaşa maçı

Spor Toto Süper Lig 38. hafta maçında Altay ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 38. hafta maçında Altay ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

ALTAY 1-3 KASIMPAŞA

GOL: 35' Eysseric, 42' Umut Bozok, 45+1' İbrahim Öztürk, 50' Eysseric

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 1-2

Kasımpaşa'nın 18. dakikada Fall ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İLK 11'LER

Altay: Cihan, Ceyhun, Kappel, Rodriguez, Thaciano, Poko, Kazımcan, Thiam, Eren, Efe, İbrahim

Kasımpaşa: Erdem, Bruma, Harun, Feyzi, Hadergjonaj, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Muleka, Fall, Umut

Altay Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Altay Kasımpaşa maçı saat 16:00'da başladı, beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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#Altay Kasımpaşa Maçı#Altay#Kasımpaşa

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