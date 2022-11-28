Son Dakika: Güney Kore 2-3 Gana (Mohammed Kudus şov yaptı)

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2022 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçları kapsamında Güney Kore ile Gana karşı karşıya geldi.

Eğitim Şehri Stadyumu'nda oynanan mücadelede Gana 2-0 üstünlüğü yakaladı. İkinci yarıda kontrolü ele geçiren Güney Kore, 3 dakika içerisinde attığı iki golle durumu eşitledi: 2-2



Maçın yıldızı Mohammed Kudüs, 68. dakikada kaydettiği golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.



Bu sonucun ardından Gana ikinci maçında ilk galibiyetini elde eti. Güney Kore ise 1 puanda kaldı.

MAÇIN ÖZETİ

Goller: 24' Salisu, 34' ve 68' Kudus | 58' ve 61' Kyu Sung Cho



İLK 11'LER

Gana XI: Zigi, Tariq, Mensah, Amartey, Salisu, Partey, Salis, Kudus, Jordan Ayew, Andre Ayew, Inaki Williams.

Güney Kore XI: Seung Gyu, Moonhwan, Min Jae, Young Gwon, Jin Su, Woo Young, Kwon, Jeong, Inbeom, Son, Gue Sung.

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