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Basketbol
AA
Haber Giriş: 14.03.2020 - 18:55,Son Güncelleme:/

Çankaya Üniversitesi 86-60 BOTAŞ

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Çankaya Üniversitesi 86-60 BOTAŞ
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta karşılaşmasında Çankaya Üniversitesi konuk ettiği BOTAŞ'ı 86-60 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Önder Yılmaz, Serdar Saraç, Alper Elçikoca

Çankaya Üniversitesi: White 27, Derin Yaya 6, Zellous 17, Bahar Öztürk 9, Talbert 16, Özge Karataş 9, Putnina 2, Nilay Aydoğan

BOTAŞ: Eldebrink 10, Melis Gülcan 4, Büşra Akbaş 2, Holingsvorth 11, Farhiya Abdi 12, Senay Zeybek, Hatice Pelin Gülçelik 14, Marina Baş 3, Gardner 4

1. Periyot: 28-12

Devre: 48-28

3. Periyot: 74-46

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