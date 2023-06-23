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Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu! Spor Arena'ya açıkladı...

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#Transfer#Caner Erkin#Eyüpspor
Caner Erkinin yeni takımı belli oldu Spor Arenaya açıkladı...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 21:54

Başakşehir ile sözleşmesi sona eren ve kulüpten ayrılan Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu. 34 yaşındaki yıldız sol bek, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Caner Erkin transferini Spor Aren'ya açıkladı.

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Kariyerinde daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, CSKA Moskova, Inter, Beşiktaş gibi kulüplerin formalarını giyen Caner Erkin, geride kalan sezonun ilk yarısını Fatih Karagümrük'te; ikinci yarısını ise Başakşehir'de geçirmişti.

Başakşehir ile sözleşmesi sona eren ve kulüpten ayrılan 34 yaşındaki sol bekin yeni adresi belli oldu. Caner Erkin, Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımı Eyüpspor'a transfer oldu.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Caner Erkin transferini Spor Arena'ya verdiği röportajda açıkladı.

"Caner Erkin 10-15 gün önce Türkiye Kupası finali oynadı. Yıllarca Süper Lig'de büyük takımlarda oynadı. Milli Takım'da oynadı. Önemli bir kariyer, önemli bir sporcu. Hocamızın yakından tanıdığı bildiği bir isim. Hocamız güveniyor, biz de transfere 'okey' dedik. Caner'in menajeriyle görüştük akabinde de kendisiyle görüştük ve resmi mukaveleyi imzaladık. Buradan da açıklamış olalım. Sadece imza töreni kaldı. Onu da yakın zamanda, yeni sezon formaları hazır olduğu zaman, Caner de tatilini bitirdiği zaman açıklayacağız. Adrien Regattin'in de imzasını aldık. İkisini de açıklayacağız."

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#Transfer#Caner Erkin#Eyüpspor

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