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Caner Erkin: Keşke EURO 2020'de kadroda olsaydım

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Caner Erkin: Keşke EURO 2020de kadroda olsaydım

A Milli Futbol Takım futbolcularından Caner Erkin ve Berkan Kutlu, Norveç maçı öncesi açıklamalar yaptı.

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İlk olarak sözü alan Caner Erkin, geri dönüş için çok mutlu olduğunu ifade ederken, "Uzun senelerdir milli formayı terletiyorum. Keşke Euro 2020'de de kadroda olsaydım. Ben elimden gelen her şeyi vermeye hazırım. Önce Norveç maçını düşünmeliyiz. Norveç'i yenecek kalitedeyiz." dedi.

Caner Erkin hocalarla ilgili soru üzerine ise "Şenol hoca da  Kuntz da değerli isimler. Burada herkes elinden geleni yapıyor. Hocanın farklı bir sistemi vardır, burada bir değişiklik olabilir. Oyuncu tercihleri değişik olabilir. Hocamızın taleplerini yerine getirmeye çalışacağız." cevabını verdi.

BERKAN KUTLU: MİLLİ TAKIM BENİM İÇİN BÜYÜK GURUR

A Milli Takım'a davet edilen Berkan Kutlu da, "Burada olduğum için çok mutluyum. Benim için çok büyük bir gurur. Hocamızın bizden istediklerini yavaş yavaş uygulamaya çalışacağız. A Milli Takım'a gelmekten ziyade kalıcı olmak daha önemli." ifadelerini kullandı.

 

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