Caner Erkin frikikten attı, Arda Turan'lı Eyüpspor sezona galibiyetle başladı

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Trendyol 1. Lig ilk hafta maçında Keçiörengücü ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, rakibini Caner Erkin'in 58. dakikada frikikten attığı golle 1-0 mağlup etti ve sezona 3 puanla başladı.

Kerem Yavaş: “Zor bir maç olacağını biliyorduk”

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Kerem Yavaş, “Öncelikle sezonun ilk maçı. Geçen sene sezonu rakip olarak kapattığımız Keçiörengücü ile bu sezon ilk maçta karşılaştık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Kadro yapılanması olarak yenilenmiş bir takımız. Sonuç olarak oyundan memnunuz, geliştireceğimiz yönlerimiz var. Keçiörengücü de bugün iyi mücadele etti, onları da tebrik ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Cenk Özcan: “Çizgiden çıkan toplar, direkten dönen toplar var”

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Eyüpspor’a 1-0 mağlup olan Ankara Keçiörengücü’nde maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında Cenk Özcan açıklamalarda bulundu. Özcan, “Gerçekten çok sıcak bir havada oynadık. Bizim için zor geçeceğini biliyorduk. İlk devre bulduğumuz pozisyonlar var. Bunları değerlendirebilseydik çok daha farklı olacağını düşünüyorum neticenin. Çizgiden çıkan toplar, direkten dönen toplar var. İnşallah önümüzdeki zamanda hem takım savunmamızı hem hücum hattımızı biraz daha çalışarak güçlendirerek iyi yerlere geleceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.