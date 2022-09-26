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Caner Erkin: Ben Milli Takım'ı bırakmadım, Milli Takım beni bırakmış

Güncelleme Tarihi:

#Caner Erkin#Fenerbahçe#Milli Takım
Caner Erkin: Ben Milli Takımı bırakmadım, Milli Takım beni bırakmış
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 16:24

Karagümrük forması giyen Caner Erkin, A Milli Takım'ı bıraktığı yönündeki iddialara cevap verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, dün akşam TRT Spor yayınında Caner Erkin'in milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

Caner Erkin yaptığı açıklamada milli takımı bıraktığından kendisinin haberi olmadığını söyledi.

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Karagümrük forması giyen Caner Erkin, sosyal medya hesabından A Milli Takım'ı bıraktığı yönündeki iddialara şu cevabı verdi:

"Dün haberim oluyor ki: Milli Takımı bırakmışım. Ben Milli Takım'ı bırakmadım, bana ihtiyaç olduğu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım ama üzülerek söylüyorum ki; dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla Milli takım beni bırakmış."

Caner Erkin: Ben Milli Takımı bırakmadım, Milli Takım beni bırakmış

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#Caner Erkin#Fenerbahçe#Milli Takım

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