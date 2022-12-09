Caner Erkin ayrılığının perde arkası! Galatasaray veya Beşiktaş'a transfer olacak mı?

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Caner Erkin, 2021/22 sezonu başında transfer olduğu Fatih Karagümrük'ten geçtiğimiz günlerde ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada karşılıklı anlaşma sonucu deneyimli sol bek ile yolların ayrıldığı ifade edildi.



AYRILIĞIN PERDE ARKASINDAKİ SEBEPLER...



Süper Lig'de bu sezon asist krallığı yarışında 6 asistle lider durumda olan Caner Erkin, Fatih Karagümrük'ten neden ayrıldı? Muhabirimiz Ali Naci Küçük ve Okay Karacan, Spor Arena Youtube kanalında yayınlanan 'Net Ofsayt' isimli programın yeni bölümünde Fatih Karagümrük'te yaşanan Caner Erkin ayrılığının perde arkasını anlattı.

"İLERİ ÇIKIYOR, GERİ GELEMİYOR"

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Ali Naci Küçük: Fatih Karagümrük performans olarak Caner Erkin'den istenen verimi alamadı. Caner çok tecrübeli, iyi bir kariyeri var, iyi bir sol bek. Sol bekte ve sol önce çok fazla oyuncunun performansını etkiliyor. Arkadaki oyuncuların başarısız olmasına sebep olduğu düşünülüyor. İleri çıkıyor, geri gelemiyor. Beklenen defansif katkıyı da veremiyor. Ücreti de en yüksek oyunculardan biriydi Karagümrük'te. Kararı oturup konuşup Caner ve Jimmy Durmaz'la karşılıklı aldılar. İki futbolcu ile de anlaşıp bir bedel ödenmeden yollar ayrıldı. Bu arada Karagümrük’ün her iki oyuncuya da takımdaki futbolcularına da 1 TL borcu yok.



"FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN PİRLO'YU GETİRMESİ MÜTHİŞ OLAY"

Ali Naci Küçük: Fatih Karagümrük'ün Pirlo'yu bu maliyete getirmesi müthiş bir olay, müthiş PR. Yıllık ücreti tüm ekibiyle birlikte sadece 950 bin euro. Gerçi bizim kulüplerimiz bu işleri değerlendiremezler. Galatasaray Drogba'yı aldı, bir tane röportaj, bir tane PR çalışması yapamadı. Sneijder'de olduğu gibi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da buna katabiliriz. Beşiktaş 'Come to Beşiktaş' ile çok iyi iş yaptı.

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"KARAGÜMRÜK'ÜN YAPTIĞI İŞİ KOLAY KOLAY KİMSE BECEREMEZ"

Ali Naci Küçük: Öte yandan bu imkansızlıklar içinde bir takımın yıllardır Süper Lig'de olması da bir mucize. bunu kolay kolay kimse beceremez. Antrenman sahası Riva'da, stadı Olimpiyat Stadı. Teknik adamları Pirlo, oyuncu ödemelerinde çok büyük sıkıntı yaşamıyorlar. Tüm bu imkansızlıklara rağmen yıllardır Süper Lig'de mücadele ediyorlar.

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"CANER 'PAPAZ' DEDİĞİMİZ NOKTADA"

Okay Karacan: Süleyman Hurma'nın yerine düşünüyorum... Caner'in de Jimmy'nin de yaşı ilerledi. 'Papaz' dediğimiz noktadalar. Grup psikolojisini de düşürüyorlar. Sanırım hem maliyetten düşmek hem de prim yapabilecek oyunculara dönmek gibi bir program dahilinde çalışıyorlar. Tüm Türkiye liginin bunu yapması lazım aslında. Doğru yapıyorlar.

GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDE YOK! ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA...

Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin'in ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile anıldı. Galatasaray cephesinin terübeli sol bek ile ilgili bir transfer düşüncesi bulunmuyor.



Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş de geçtiğimiz günlerde Caner ile ilgili gelen soruya; "Caner Erkin'i severim ama görüşmedim. Ben Caner'le ilgili görüşme yapmadım, zaten benim görüşme yapmam doğru olmaz. Olmayan bir konuyu cevaplamamı istiyorsunuz. Şu an için Caner ile bir görüşmemiz yok. Olursa biz söyleriz zaten." yanıtını vermişti.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Caner Erkin ile ilgili şunları söyledi: Caner Erkin'i çok severim, hırsını beğenirim. Gerçekten çok severim, o da bunu biliyor. O gün, ona ihtiyaç var mı? Buna bakacağız. Ekonomisi, fiziği, kimyası... Bakarız. Caner için ne yok diyebilirim, ne var diyebilirim. Ama bugün için gündemimizde yok.



GALATASARAY'IN transfer ETMEK İSTEDİĞİ ÜÇ İSİM



İki yerli stoper takviyesi düşünen Galatasaray'ın listesinde Samet Akaydin ve Cenk Özkaçar bulunuyor. Valencia'da yalnızca iki maça çıkan Cenk Özkaçar ile ilgili oyuncu yönünden bir problem çıkacağını sanmıyorum. Samet Akaydin konusunda ise Galatasaray'ın Adana Demirspor ile ilişkileri oldukça iyi. Sezon başında Galatasaray, Emre Akbaba gibi bir futbolcuyu 500 bin euro bonservis bedeline Adana Demirspor'a vermişti. Bu jeste murat Sancak'ın jestle karşılık vermesi bekleniyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da Samet'le çok net bir şekilde ilgilendiğini söyleyebiliriz. Galatasaray bu durumun farkında. Belki Ocak ayı gelmeden, bir iki hafta içerisinde somut adım atabilir. Fenerbahçe ve Beşiktaş yol almadan Galatasaray sonuç almak isteyebilir.

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Seferovic giderse Deniz Undav ismi ön planda. Scout ekibi de çok beğeniyor Deniz'i. 26 yaşında, Gaatasaray'a faydalı olacağına inanılıyor. Geçen sezon Belçika'da 40 gollük bir katkı sağladı kulübüne., 23 gol 17 asist. Bu sezon Brighton'da Premier Lig'de yalnızca 170 dakika forma giydi. Deniz şans bulamadığı için şikayetçi. Galatasaray öncelikle bonservisi için, olmazsa kiralama için İngiliz ekibiyle görüşecek.

NET OFSAYT YENİ BÖLÜMDE NELER VAR?

00:00 Açılış

00:59 Türkiye, Dünya Kupası'nda olsaydı...

02:35 Dünya Kupası'nda Fas mucizesi

05:20 "Futbolun dili, dini, ırkı, rengi yok"

09:03 "İspanya, Almanya'nın ahını aldı"

10:34 "Brezilya-Fransa finali bizi bekliyor"

11:59 "Japonya, daha fazla haketmişti"

13:59 Brezilya, rakiplerine saygısızlık mı yapıyor?

15:52 Gözler, C. Ronaldo'nun üzerinde

18:49 Ronaldo & Galatasaray iddiaları

21:15 Caner Erkin, Galatasaray'a mı geliyor?

22:17 Jimmy Durmaz ile yollar ayrılıyor

22:59 "Pirlo, 2 maç sonra kovulursa şaşırmam"

25:45 "Fenerbahçe'nin lokomotifi Ali Koç"

27:33 Türkiye'nin 2024 ve 2026 planları ne?

33:24 Galatasaray'da oyuncu protestoları

38:55 Kapanış

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