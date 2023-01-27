Caner Erkin 1.5 yıllığına Başakşehir’de

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Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Fatih Karagümrük’te forma giyen tecrübeli futbolcu Caner Erkin, Başakşehir ile anlaşma sağladı. Yarın sağlık kontrolü geçmesi beklenen Caner Erkin’in 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

YENİDEN BULUŞUYORLAR

Caner Erkin, Medipol Başakşehir'e imza atması durumunda Fenerbahçe'den aynı zamanda takım arkadaşı olan eski teknik direktörü ve sportif direktörü Emre Belözoğlu ile yeniden buluşmuş olacak.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İLE ANILDI

VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan Caner Erkin'in ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, "Caner'i severim, iyi oyuncudur. Caner ile hiç görüşmedim. Zaten bu görüşmeyi benim yapmam doğru olmaz. Caner'e de sorabilirsiniz. Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok, olsa da size söyleriz." demişti.

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