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Can Uzun 1 gol 1 asistle yıldızlaştı, Nürnberg kümede kaldı

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#Almanya Bundesliga 2#Can Uzun#Bizim Çocuklar
Can Uzun 1 gol 1 asistle yıldızlaştı, Nürnberg kümede kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 16:55

Almanya Bundesliga 2’nin 33’üncü hafta karşılaşmasında Nürnberg, milli futbolcu Can Uzun'un 1 gol 1 asistle oynadığı maçta, sahasında Elversberg’i 3-0 mağlup ederek puanını 40’a yükseltti ve bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantiledi.

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Nürnberg, Almanya Bundesliga 2’nin 33’üncü hafta karşılaşmasında Elversberg’i konuk etti.

Max-Morlock Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Nürnberg, puanını 40’a yükseltti, Elversberg ise 43 puanda kaldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43’üncü dakikada Felix Lohkemper, 52’nci dakikada penaltıdan Jan Gyamerah ve 64’üncü dakikada milli oyuncu Can Uzun kaydetti.

18 yaşındaki oyuncu, ayrıca ilk golün de asistini yaparak karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Milli oyuncu, 80’inci dakikada yerini Sebastian Andersson’a bıraktı.

Uzun, Elversberg karşısında attığı golle Bundesliga 2’de bu sezonki gol sayısını 16’ya yükseltti.

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#Almanya Bundesliga 2#Can Uzun#Bizim Çocuklar

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