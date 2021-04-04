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eSpor
Haber Giriş: 04.04.2021 - 09:31 | Son Güncelleme:

Call of Duty’ye yeni killstreakler geldi

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Call of Duty’ye yeni killstreakler geldi

Geçtiğimiz gün çıkan Call of Duty güncellemesiyle birlikte Warzone ve Black Ops Cold War Sezon 2’ye yeni killstreakler geldi.

Call of Duty: Warzone and Black Ops Cold War Sezon 2 Reloaded güncellemesi geçtiğimiz gün geldi. Güncellemede yeni haritalar, Operatorler ve daha fazlası vardı. Ancak güncellemelerle birlikte oyuna iki yeni killstreak de eklendi. Oyuncular ise bu killstreakleri Verdansk’ı bir sonraki ziyaretlerinde deneyimlemek isteyebilir.

İlk killstreak Bombardmen ve belirli bir alanda yaklaşık bir dakika boyunca yıkıcı bir bomba etkisi yaratıyor. Diğer bir kilstreak ise Foresight. Foresight ise çemberin nasıl kapanacağını gösteriyor. Bu da haritanın içinde nasıl hareket edilmesi gerektiğinin saptanması konusunda oyunculara hayli yardımcı olacak bir killstreak. Ancak bunları direkt almak mümkün değil.

Bombardment’i almak için önce Verdansk’te outbreak alanındaki bilgisayar terminalini aktive etmeniz gerekiyor. Alandaki tüm zombileri öldürdükten sonra düşen sarı kartı alın ve içinde Porotcol Access kartı bulunduran malzeme sandığını bulup açın. Bu kartla birlikte bir container monitore gidin ce Bombardment killstreak’ini aktive edin.

Foresight’ı edinmek ise biraz daha kolay ancak maalesef daha pahalı. Herhangi bir Containment Monitor Stations’tan birine gidin ve 20,000 dolar karşılığında killstreak’i alın. Bunun yanı sıra gelişmiş bir İHA, Loadout Drop Marker ve farklı araç  gereçler de bulabilirsiniz.

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