Call of Duty yeni yıla özel iki kat daha fazla XP kazanma fırsatı

13 Kasım’da çıkış yapan Black Ops Cold War, şu ana kadar birkaç kez hafta sonu boyunca süren Double XP etkinliği görmüştü. Bunlardan biri de yeni yıl kutlamaları kapsamında 31 Aralık – 4 Ocak tarihleri arasında olacak.

31 Aralık Çarşamba Türkiye saati ile 21.00’da başlayan iki kat fazla XP kazanma şansı, Black Ops Cold War ve Warzone oyuncularına dört gün boyunca hesaplarını yükseltmeleri için fırsat verecek. Double XP’ye Weapon XP’leri katılmıyor ancak yine de seviye atlamak ve Prestige’e giden yolda yükselmek için oyuncular için iyi bir fırsat.

Bir başka Double XP durumu ise Aralık ayı başında entegrasyon sonrası Black Ops Cold War ve Warzone için ilk sezon güncellemesinin ertelenmesi sonrasında olmuştu. 10 Aralık’ta çıkması gereken güncelleme ertelenerek çıkış tarihi 16 Aralık olarak değiştirilmişti. Bu durumun oyun topluluğu tarafından anlayışla karşılanması ise Treyarch’ın büyük minnetini kazandı. Geliştirici Treyarch, oyuncuların anlayış ve desteği karşısındaki minnetlerini göstermek için hayranlara bir jest hazırlayarak Black Ops Cold War oyuncularına 12-16 Aralık tarihleri arasında Double XP ve Double Weapon XP kazanabilme hakkı sunmuştu.