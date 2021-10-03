Call of Duty Warzone ve Black Ops Cold War Sezon 6’da bizi neler bekliyor?

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Call of Duty Warzone ve Black Ops Cold War Sezon 6 neredeyse çıkmak üzere ve geliştiriciler yeni sezonun fragmanını geçtiğimiz gün yayınladı.

Season 6 will most likely be the final time we play on Verdansk. pic.twitter.com/o3ISMD5ZAT — CharlieIntel (@charlieINTEL) September 28, 2021

Yeni sezonun çıkmasına az bir süre kala yayınlanan fragmanda birkaç detay dikkat çekiyor. Sinematik fragmanda görüldüğü kadarıyla hikaye, Sezon 6’da geçen sezondan kaldığı yerden devam ediyor. Bunun yanı sıra videoda bir “Demolition Expert” yer alıyor, kendisini yeni sezonda bir operator olarak görmemiz ise çok olası. Tüm bunlara ilaveten videoda German WWII Bunker isminde yeni bir lokasyon görülüyor. Bu, yeni sezonda WW2 temalı içeriklere hazırlı olmamızın bir işaretçisi olabilir.

Sezon 6’nın kapak görselinde yer alan Alex Mason’ın da yeni sezonda oyuna katılacak bir operator olması bekleniyor. Fragmanda yer alan ve yeni sezonda olması tahmin edilen yeni silahlar arasında Action Bolt’ın yanı sıra Mason’ın tuttuğu yeni bir tüfek ve Woods’un tuttuğu yeni bir SMG vardı.

Tüm bunların yanı sıra yeni sezonla birlikte yeni bir oyun modu ve harita da gelebilir. Yepyeni içeriklerle dolu Sezon 6, yakında çıkış yapacak.