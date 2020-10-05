Call of Duty: Modern Warfare Artık 250GB’lık Disklere Sığmıyor

Dün, BattleNonSense, iyi bir kalitedeki SSD’nin sunduğu maksimum miktar olan güncellemeyi yüklemek için 232GB’dan fazla alan isteyen oyunla ilgili Twitter’da bir ekran görüntüsü paylaştı.

Tweet’in viral hale gelmesinden kısa bir süre sonra başka bir kullanıcı, BattleNonSense’in yükleyemediği güncellemenin oyunun boyutunu aslında 225GB’a düşürdüğünü ancak diski zaten maksimum kapasitede olduğundan bu boyut küçültme güncellemesinin yüklenmeyi reddettiğini belirtti.

COD:MW’ın çıkmasıyla Activision, oyunu ayrı tek oyunculu ve çok oyunculu olarak bölmemeye karar verdi. COD:MW çokça oynanan bir oyun olduğundan, sürekli güncellendi ve oyuna yepyeni bir Battle Royale modu eklendi.

Tüm bu güncellemeler oyunu 175GB’dan 235GB’ın üzerine çıkardı (yükleme boyutu 10GB azaltan güncellemeden sonra 225GB).

Oyuncular artık bu güncellemelere yer açmakta zorlandığından, Activision’dan eskiden olduğu gibi tek oyunculu, çok oyunculu ve Warzone diye oyunu bölmelerini istedi.