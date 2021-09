Call of Duty Mobile, ikinci yıldönümü savaş bileti açıklandı

Haberin Devamı

Call of Duty Mobile 7. Sezon "Elite of Elite" bitmek üzere. Ve uzun bir bekleyişin ardından oyuncular CoD Mobile'ın yeni Sezon 8 Battle Pass’ine kavuşacaklar. Tıpkı Call of Duty Mobile'ın 7. Sezonunun muhteşem olması gibi, 8. Sezon’un da rekorlar kırması bekleniyor. Ayrıca Call of Duty Mobile'ın 8. Sezonu oyunun 2. Yıldönümüne denk gelecek.

Call of Duty Mobile Sezon 7 yakında sona erecek ve tüm zamanların en çok beklenen sezonlarından biri olan Sezon 8, yani Call of Duty Mobile'ın 2. Yıldönümü Sezonu yakında çıkış yapacak. Üstelik geliştiriciler, Sezon 8 Battle Pass’inin tüm ödüllerini açıkladılar.

Her sezon olduğu gibi CoD Mobile'ın 8. sezonunda da bazı yeni silahlar olacak. Kullanıcılara sunulacak iki yeni silah M13 ve R9-0. Ayrıca, yeni pompalı tüfek R9-0, battle pass'ta destansı(Epic) bir görünüme sahip olacak. CoD Mobile’daki yeni Battle Pass ile oyuncuların erişebileceği ödüllere hep beraber göz atalım.

Epic Silah Görünümleri

R9-0 – Master of Snakes

CR-56 AMAX – Tattered Shot

Rus-79u – Hard Spike

Holger 26 – Anoozed

MK2 – Future Sharp Shooter

Epic Operatör Kostümleri

Price – Bravo 6

General Shepherd

Alias – Battleworn

Velkan – Volcanic Ash

Bunların yanı sıra birçok uğurluk, çıkartma, kart, sırt çantası, avatar, paraşüt gibi bolca içerik bulunuyor. Yeni “Lightning Strike” adı verilen Operatör Yeteneği bile yer alıyor. Tabii ki Battle Pass ile birlikte CP, Kredi ve daha düşük renk sınıfına sahip silah görünümlerine de ulaşabileceksiniz.