Call of Duty Black Ops Cold War depolama ve sistem gereksinimleri açıklandı

Call of Duty: Black Ops Cold War’ın PC fragmanı ve oyun özelliklerine dair paylaştığı gönderide oyunun bilgisayarlarda ne kadar alan kaplayacağına dair bilgilere yer verildi.

Gönderide paylaşılan bilgilere göre oyun maksimum 250GB’lık alan kaplayacak. Ancak oyunu 4K kalitedeki assetlerle oynamayacaksanız bu değer 175GB’a kadar iniyor. Bu değerin yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series X’te de yaklaşık 250GB olması bekleniyor.

Activision, oyuncuların oyunun yüksek boyutta yer kaplamasından ötürü dile getirilen şikâyetlerini bulundurarak farklı bir seçenek de sundu. Oyunu sadece ‘multiplayer’ yani çok oyunculu oynamak isteyenler sadece 50GB’lık bir kurulumla oyunu oynayabilecek.

Ancak hikâyeli oyunu da oynamak isteyenlerin daha fazla depolama alanına ihtiyacı olacak. Yeni nesil yun konsollarının SSD’lerinin sunduğu depolama alanının düşük olması ise oyuncuları bir miktar endişelendiriyor. Ancak konsolu üretmenin maliyeti yeterince yüksekken firmaların elinden gelen fazla bir şey de yok. Depolama alanını yükseltmek aynı oranda konsol fiyatlarını da yukarı çekecektir.

Gelişen grafik kaliteleri sebebiyle oyun firmalarının oyun boyutlarını ne kadar küçültebileceği muamma ancak Activision’ın yaptığı gibi oyunu bölerek farklı boyutta seçenekler sunmak, konsollar için ileride yaygınlaşabilecek bir yöntem gibi görünüyor

Call of Duty: Black Ops Cold War’ın bilgisayarlar için açıklanan sistem gereksinimleri aşağıdaki gibi: