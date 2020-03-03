Cagliari, Rolando Maran ile yollarını ayırdı
İtalya Seri A ekiplerinden Cagliari İtalyan teknik adam Rolando Maran ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.
Cagliari'de Maran dönemi sona erdi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari'de teknik direktör Rolando Maran'ın görevine son verildi. Cagliari Kulübü, 56 yaşındaki İtalyan teknik direktör Maran ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kariyeri boyunca ülkesinde Brescia, Bari, Catania, Chievo gibi takımları çalıştıran Maran, 2018'de Cagliari'nin başına geçmişti.
Maran yönetiminde Serie A'da son 11 maçını kazanamayan Cagliari, 32 puanla 11. sırada yer aldı.
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