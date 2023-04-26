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Çağlar Söyüncü'nün yeni takımını duyurdular! İşte sözleşmenin detayları...

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#Transfer#Çağlar Söyüncü#Leicester City
Çağlar Söyüncünün yeni takımını duyurdular İşte sözleşmenin detayları...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 19:02

Premier Lig'de Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'nün, İspanyol devi Atletico Madrid'le anlaştığı ifade edildi.

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Premier Lig ekibi Leicester City ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Çağlar Söyüncü takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizo Romano'nun haberine göre, İspanyol devi Atletico Madrid ile milli stoper anlaşma sağladı.

Çağlar ile Atletico Madrid'in 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Bu sezon Leicester City formasıyla sadece 6 maçta forma giyebilen Çağlar Söyüncü, 439 dakika sahada kaldı.

Çağlar Söyüncü, 2018-2019 yılı başında Alman ekibi Freiburg'dan Leicester City'e transfer olmuştu.

 

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#Transfer#Çağlar Söyüncü#Leicester City

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