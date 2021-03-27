Çağlar Söyüncü'den Norveç maçı sonrası flaş 'Haaland' yanıtı! 'Kimseden korkmuyoruz'

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç'i deplasmanda 3-0 mağlup eden A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Çağlar Söyüncü'nün sözleri;

İlk öncelikle tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun. Avrupa Şampiyonası gibi bir turnuvayı başarıyla tamamladık. Şimdi de Dünya Kupası'na başladık.

YENDİK AMA HATALARIMIZ VAR

Yendik ama tabi ki hatalarımız var. Ders çıkarıp Letonya maçında da 3 puan alıp diğer maçlarımızı bekleyeceğiz.

KİMSEDEN KORKMUYORUZ

Maçtan önce Haaland ve Sörloth ikilisinden korkuyoruz diye algı yaratıldı. Biz kimseden korkmuyoruz. Onun da cevabı sahanın içinde.