Çağlar Söyüncü açıkladı! 'G.Saray ve Beşiktaş...'

İngiltere’de Leicester forması giyen Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, kulübün resmi sitesine konuştu: “Türkiye’de kalmak kolay olurdu. Beşiktaş ve Galatasaray’ın bana ilgisi vardı. Türkiye 2. Ligi’nden, Bundesliga’ya giden ilk futbolcu oldum, zor bir karardı. Burada yapılan yorumları dinleyerek kendimi geliştiriyorum. Türk Milli Takımı’nda oynamak inanılmaz bir şey. 2002 ve 2008’de oynayanlar rol modelimdi. Onlar gibi olmak ve ülkeye mutluluk yaşatmak istiyorum."

Milli futbolcu, piyasa değerini 3 yılda 1 milyon Euro’dan, 40 milyon Euro’ya çıkardı.





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