Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol 83-70 Bellona Kayseri Basketbol
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 83-70 yendi.
Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Mehmet Keseratar, Kemal Digilli, Umut Özgün Ergün
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Raushan Gültekin 12, Briana Day 23, Fontaine 11, Ezgi Manlacı 9, Wallace 17, Meskonyte 6, Öykü Taşkın 5, Dürdane Gülşah Gümüşay, İlknur Yıldızhan
Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 14, Harrigan 13, Esra Ural Topuz 15, Harris 12, Ayşegül Günay Aladağ 8, Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde
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1. Periyot: 21-16
Devre: 42-32
3. Periyot: 60-53
Beş faulle çıkan: Dk. 38.23 Ezgi Manlacı, Dk. 39.15 Wallace (Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol)
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