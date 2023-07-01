Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı!

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Olimpiyat ve dünya şampiyonu boksörümüz Busenaz Sürmeneli, koleksiyonuna Avrupa Oyunları altın madalyasını da ekledi. 66 kiloda Belçikalı rakibi Oshin Derieuw'u üç raundda da büyük üstünlükle(5-0, 5-0, 5-0) geçen Busenaz, altın madalyanın sahibi oldu.

RONALDO'NUN 'SIUU' SEVİNCİYLE KUTLADI

Busenaz Sürmeneli, altın madalya zaferini Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen 'SIUUU' sevinciyle kutladı.

PARİS 2024 İÇİN VİZE ALMIŞTI

Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları'nda çeyrek final görerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için vize almıştı.

SAMET GÜMÜŞ'TEN GÜMÜŞ MADALYA

Avrupa Oyunları erkekler boks 51 kiloda milli boksörümüz Samet Gümüş, Fransız rakibi Bilal Bennama'ya finalde yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.