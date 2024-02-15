Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Avrupa şampiyonu!

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler fırtına gibi esmeye devam ediyor. Kadınlar 58 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, ilk turu maç yapmadan geçti. Çavuşoğlu, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu bireysel Rus sporcu Khanum Velieva'yı 4-1 öndeyken tuşla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu turda Çekyalı Adela Handzlickova'yı 10-9 yenerek adını finale yükselen Buse Tosun, altın madalya mücadelesinde Ukraynalı Tetiana Rizkho Sova ile karşılaştı. Rakibi karşısında oldukça etkili bir oyun sergileyen milli güreşçi minderden 5-2 galip ayrılarak Avrupa şampiyonu oldu.

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BAKAN BAK'TAN TEBRİK TELEFONU

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, telefonla arayarak tebrik etti.



Müsabakanın ardından yaptığı açıklamada 2023 yılında Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olarak bu turnuvaya katıldığını ve hedefinin altın madalya olduğunu belirten Buse, olimpiyatlarda da altın madalya kazanmak istediğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, telefonla arayarak milli güreşçiyi tebrik etti. Çok iyi ve çok akıllıca mücadele ettiğini belirten Bakan Bak'a, Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Buse'nin olimpiyatlarda eksikleri kapatarak daha iyi olacağının yanıtını verdi. Buse Tosun Çavuşoğlu, destekleyen herkese teşekkürlerini iletti.

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BİR ALTIN MADALYA DA YASEMİN ADAR'DAN

Yasemin Adar ise kadınlar 76 kilo finalinde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yı 12-1 teknik üstünlükle mağlup ederek altın madalyayı elde etti.

Yasemin Adar Yiğit'in ayrıca 2 Dünya şampiyonluğu, 2 Dünya ikinciliği, 2 Avrupa ikinciliği, 1 olimpiyat üçüncülüğü, 2 Akdeniz Oyunları şampiyonluğu ve 1 de İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğu da bulunuyor.