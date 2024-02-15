Evin Demirhan Yavuz, gümüş madalya kazandı

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50 kiloda mücadele eden ve ilk turu maç yapmadan geçen milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, çeyrek finalde Rumen Ana Maria Pirvu’yu 4-2 öndeyken tuşla yendi. Yavuz, yarı finalde ise Bulgar Miglena Georgieva Selishka’yı 4-3 mağlup ederek finale yükseldi ve Azerbaycanlı Maria Stadnik’in rakibi oldu. Evin Demirhan Yavuz, güçlü rakibi karşısında ilk dakikalarda 2-0 geriye düştü. İhtarla bir puan daha alan Maria Stadnik skoru 3-0 yaptı ve devre bu skorla bitti. İkinci devrede Evin Demirhan Yavuz atak yapsa da tecrübeli rakibi skoru 7-0 yaptı. Kenar yönetimi son 4 puana itiraz edince 1 puan verildi ve maç 4-0 oldu. Milli güreşçi son iki dakikada tek kol ile 4 puan aldı ancak tuş pozisyonunda yakalandı. Tuş olan Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Şampiyonası’nı gümüş madalya ile tamamladı.