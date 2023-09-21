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Buse Tosun Çavuşoğlu dünya şampiyonu!

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#Güreş#Buse Tosun Çavuşoğlu#Sporanasayfa
Buse Tosun Çavuşoğlu dünya şampiyonu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 22:15

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kilo finalinde Moğol güreşçi Demgermaa Enkhsaikhan'ı tuşla yenerek altın madalya kazandı.

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Sırbistan’ın Başkenti Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuoğlu, kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota aldı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyatları kotası elde eden Buse Tosun Çavuşoğlu için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan’ın Başkenti Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyatları kotası alan Buse Tosun Çavuşoğlu’nu yürekten kutluyorum. Kadınlar 50 kiloda ülkemize olimpiyat kotası kazandıran Evin Demirhan Yavuz’u da tebrik ediyorum. Her iki sporcumuza ülkemizi temsil edecekleri 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum. Devam eden Şampiyonada mindere çıkacak güreşçilerimize de başarılar temenni ediyorum."

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#Güreş#Buse Tosun Çavuşoğlu#Sporanasayfa

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