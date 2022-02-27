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Bursaspor’un yeni başkanı Ömer Furkan Banaz oldu

#Bursaspor#Ömer Fatruk#Hayrettin Gülgüler
Bursaspor’un yeni başkanı Ömer Furkan Banaz oldu

Bursaspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleşti. Seçime tek aday olarak giren Ömer Furkan Banaz, yeşil-beyazlı kulübün 30. başkanı oldu. Banaz, “Türkiye sevdamız Bursaspor aşkımız diyerek yola çıkıyoruz” dedi. Bu arada Hayrettin Gülgüler yönetimi de ibra edilmedi.

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Bursaspor’da Olağanüstü Genel Kurul gerçekleşti. Seçime tek aday olarak giren Ömer Furkan Banaz, yeşil-beyazlı kulübün 30. başkanı oldu. Tofaş Spor Salonu’nda gerçekleşen kongreye çok az sayıda üye katıldı. 195 imza ile açılan Olağanüstü Genel Kurul’da konuşan yeni başkan Ömer Furkan Banaz, “Olağanüstü Genel kurulumuz camiamıza hayırlı olsun. Bursaspor çok büyük bir camiadır. Bu kulüp 59 yıldır, sevincimizin ve bazen de hüzünlerimizi adı oldu. Çok büyük bir emekle buralarda gelindi. Bursaspor’un ilk başkanından bugünlerine gelinceye kadar herkese şükranla anıyor. Emeğini sömürenleri ise anmam kimse tarafından beklenmesin. Biz tarihimiz boyunca önemli başarılar elde ettik. Geçmişten ilham almadıkça geleceğe yürünemez. Gerekli destekler çıkarılıp, taviz vermeden yarınları inşa edeceğiz. Kulüpteki açmazlar ortadadır. Bu açmazların, çıkmazı için 4 senede 4 başkan değiştirdik. Herkesin ortak görüşü Bursaspor’un bulunduğu durumu hak etmediği durumundur. Bu durumu tersine çevirebilmek için farklı metotlarla hareket edeceğiz” diye konuştu.

“Bu zorlu süreçte herkese sorumluluk düşüyor”

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Banaz şöyle devam etti: “Önümüzde büyük engeller var ama aşacağız. Genç bir ekibiz. Bize umutla bakanlar kadar, şüphe ile bakanlar da var. Bütün inisiyatif ve imtiyazımızı kullanarak var gücümüzle çalışacağız. Kulübümüzün 1 TL geliri dahi yok. Taraftarımızdan, Spor Toto’dan gelenler hep borçlara gidiyor. Önce mali tabloyu düzeltmemiz gerekiyor. Camiamızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Türk spor camiasına tekrardan güven vermek istiyoruz. Birazdan söylediğim gibi bunu gerçekleştirebilmek sadece yönetim değişikliği ile olacak bir şey değil. Herkesin devreye girmesi gerekiyor. Bu zorlu süreçte her kesime ve herkese sorumluluk düşüyor. Özellikle taraftarımızın takımımıza güç veren birlikteliğine ihtiyacımız var. Bursaspor sevdalıları olarak silkelenip kendimize gelmeliyiz. Toparlanmaya ihtiyacımız var. Düştüğümüz yerden kalkmaya, dağılıp gitmemek için tekrar toparlanmaya ihtiyacımız var. Biz bu birlik beraberliği tekrar inşa edeceğiz. Taraftarımızın için rahat olsun. Bursaspor’umuzun marka değerini yükseltecek bir yolcuğuna çıkıyoruz. Destekleri ile bize güç veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve camiamızın önde gelenlerine teşekkür etmek istiyoruz. Bursaspor’un gerçek sahipleri onu yaşatanlardır. Türkiye sevdamız Bursaspor aşkımız diyerek yola çıkıyoruz. Tüm taraftarımıza hayırlı olsun. Sevgilerimle.”

Hayrettin Gülgüler yönetimi ibra edilmedi

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Bu arada Bursaspor Kulübü’nde beklenen gelişme de yaşandı. Hayrettin Gülgüler ve yönetimi ibra edilmedi. Yeşil-beyazlı üyeler oy birliği ile eski yönetimi ibra etmezken, yaptıkları tezahüratla, Hayrettin Gülgüler ve yönetimini salonun dışına çıkmasını dahi talep etti. Bursaspor Kulübü’nün yeni başkanı Ömer Furkan Banaz’ın mazbata töreni yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde saat 11.00’de gerçekleşecek.

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#Bursaspor#Ömer Fatruk#Hayrettin Gülgüler

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