Bursaspor'un yeni başkanı Enes Çelik oldu

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Bursaspor’da heyecanla beklenen Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Kongreye tek aday olarak giren Enes Çelik, yeşil-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı’nda açık oylama ile gerçekleşen Olağan Genel Kurul’da herkes Enes Çelik’in başkan olması için elini kaldırdı. Yönetimiyle birlikte büyük mutluluk yaşayan Çelik, Bursaspor Kulübü’nün 33. başkanı oldu. 4 bin 74 kongre üyesinden 2 bin 751’inin oy kullanma hakkının bulunduğu Genel Kurul’a 355 üye katılım gösterdi.



Enes Çelik: “Bursaspor dayanışması başlatıyoruz"



Başkan Enes Çelik, yaptığı açıklamada, “Öncelikle, Seçimli Olağan Genel Kurulu’muzun Bursaspor’umuza hayırlı olmasını diliyorum. Başarılı bir dönemin başlangıcı olmasını da temenni ediyorum. Bursaspor’un 60 yıldan uzun mazisinde inişli-çıkışlı çok süreçler yaşandı. Tüm bu dönemlerde Bursaspor’umuzun başarısı için çalışan yöneticilerimizden, sporcularımıza ve özellikle siz taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunarken, hayatını kaybedenleri de rahmetle anıyorum. Değerli üyelerimiz; hepimizin bildiği gibi tarihimizin mali ve sportif yönden en zor süreci içerisindeyiz. Tabi ki geçmişteki yanlışları araştıracağız ve bileceğiz ama asıl olan ‘Geleceği nasıl inşa edeceğiz?’ konusudur. Öncelikle mevcut durumumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. 1.5 milyar TL’yi aşan toplam borcumuz Transfer tahtası kapalı ‘Bursasporluyum’ diyen herkesin hüzne boğulduğu, Süper Lig standartları sahalardan amatör tel örgülü sahalarda oynamak zorunda kalmış Bursasporumuz ağırımıza gitse de bu tabloyu görerek, gelecek inşasına hamasi bir yaklaşımla değil, gerçekçi bir yaklaşımla başlamalıyız. Bunun için birinci olarak büyük bir Bursa dayanışması ve şampiyon Bursaspor inancı ile yola çıkmamız gerekmektedir. Bu büyük Bursa dayanışmasına öncülük eden başta sayın valimiz, sayın büyükşehir belediye başkanımız, bakan ve milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ticaret ve sanayi odası başkanımız, iş dünyamız ve Bursaspor’a gönül verenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“İş dünyasını ‘Yanındayım’ kampanyasına davet ediyorum”



Çelik’in konuşması şöyle devam etti:

“Bursasporlular; ben inanıyorum ki bu dayanışma ile ilgili ilk adım büyük ölçüde gerçekleşmiştir. İkinci olarak sağlamamız gereken, güven ortamının oluşmasıdır. Bursaspor 'dipsiz kuyudur’ anlayışıyla değil, ‘hesap verir' bir anlayışla yönetilecek. Bu çerçevede Bursa Valiliğimizin himayelerinde açılan ‘Yanındayım’ isimli hesabımıza kim ne katkı sağlamış, bunların tümünü kuruşu kuruşuna sizlerle paylaşacağız; yani şeffaf bir yönetim vadediyoruz. Üçüncü olarak, bu dönemde biz yöneticilerin ve birlikte yola çıktığımız kurullardaki arkadaşlarımızın kulübümüze hibe olarak katkılarını kongre sonrası kısa süre içinde sizlerle paylaşacağız. Yani öncelikli olarak taşın altına yöneticilerimiz ellerini koyacaklardır. Evet, büyük bir yükün altındayız. Bu şehirde yaşayan, bu şehirde kazanan herkes Bursamızın en önemli markası Bursaspor’umuzun yaşadığı bu durumdaki sorumluluktan kaçamaz, kaçmamalıdır. ‘Kimin ne imkanı var, potansiyeli nedir?’ az çok hepimiz biliyoruz. Biz 'Bu işi 15-20 kişiye havale edelim’ hareketini doğru bulmuyoruz. ‘Geniş katılımlı’ bir anlayışla bu yükün altından 2009’da nasıl kalktıysak, bugün de daha büyük bir dayanışmayla kalkmalıyız. İş dünyamızı bir kez daha ‘Yanındayım’ kampanyamıza duyarlı olmaya davet ediyorum.”

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