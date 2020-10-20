Bursaspor'un konuğu Gran Canaria! ULEB Avrupa Kupası...

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden ve şu ana kadar oynadığı 2 müsabakadan mağlubiyetle ayrılan yeşil-beyazlıların, bir maçı ise ertelendi.

Frutti Extra Bursaspor, Herbalife Gran Canaria'yı yenerek ilk galibiyetine imza atmak istiyor.

İspanyol temsilcisi ise grupta oynadığı 3 maçın 2'sini kazandı.

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