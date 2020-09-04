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GeriFutbol Bursaspor'un Karacabey Belediyespor'la yapacağı maç Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 00:12 | Son Güncelleme:

Bursaspor'un Karacabey Belediyespor'la yapacağı maç Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

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Bursaspor'un Karacabey Belediyespor'la yapacağı maç Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
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Bursaspor'un yarın akşam deplasmanda Karacabey Belediyespor ile oynaması planlanan hazırlık maçının, ev sahibi takımın bir personelinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Bursaspor'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yarın oynayacağımız Karacabey Belediyespor karşılaşması ev sahibi takımın bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle iptal olmuştur. Karacabey Belediyespor personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi

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