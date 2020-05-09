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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.05.2020 - 12:58,Son Güncelleme:

Bursaspor'un Corona virüsü testleri negatif çıktı

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Bursaspor'un Corona virüsü testleri negatif çıktı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik heyet ve futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanan teknik heyete, futbolculara ve A takım personeline yapılan Kovid-19 tanı ve bağışıklık sistemi testlerinin sonuçları çıktı.

Açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A Takım personelimize yapılan Kovid-19 testlerinin sonucunda pozitif bulguya rastlanmamıştır.?" ifadeleri kullanıldı.?

Bursasporun Corona virüsü testleri negatif çıktı

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