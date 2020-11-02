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DHA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 12:46 | Son Güncelleme:

Bursaspor’u kasım ayında zorlu maçlar bekliyor!

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Bursaspor’u kasım ayında zorlu maçlar bekliyor!
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TFF 1'inci Lig'de son olarak oynadığı Beypiliç Boluspor mücadelesinde üstün bir oyunla 3 puanı hanesine yazdıran Bursaspor, Kasım ayında zorlu karşılaşmalar oynayacak.

4 Kasım Çarşamba günü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Karşıyaka'yı ağırlayacak olan Bursa temsilcisi, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken; ligde de ivme yakalamayı hedefliyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada, sahasında Karşıyaka'yı sorunsuz geçmeyi planlayan Bursa ekibi, sonrasında Ankaraspor deplasmanına çıkacak.

16'ncı sıradaki rakibinin 6 puan önündeki Bursaspor, bu sezon ilk kez ligde üst üste iki maç kazanmayı amaçlıyor.

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TFF 1'inci Ligin 10'uncu haftasında ise Bursaspor'un konuğu Adanaspor olacak. Lige iyi bir başlangıç yaparak 12 puan toplayan Adana temsilcisi, ligde de Bursa ekibinin 3 basamak üzerinde yer alıyor. 

Kasım ayının son haftasında ise Bursaspor, İzmir'de Altay'a konuk olacak. Ligde Giresunspor ve Tuzlaspor maçları, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen İzmir ekibi, mevcut puan cetvelinde 6 maçı geride bırakırken; iki maçı eksik olmasına karşın Bursaspor ile aynı puanda yer alıyor.

 

Bursaspor’u kasım ayında zorlu maçlar bekliyor

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