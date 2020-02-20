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GeriFutbol Bursasporlu Seleznyov'dan Galatasaray itirafı: Oturup ağladım
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Futbol
Haber Giriş: 20.02.2020 - 08:22,Son Güncelleme:/

Bursasporlu Seleznyov'dan Galatasaray itirafı: Oturup ağladım

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Bursasporlu Seleznyov'dan Galatasaray itirafı: Oturup ağladım

Bursaspor'da sürdüren Seleznyov kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaparken Galatasaray'a transfer sürecini hakkında da önemli bir itirafta bulundu.

Bursaspor'un golcü futbolcusu Seleznyov, Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili Ukrayna basınına özel bir röportaj verdi.

O dönemki kulübü Akhisarspor'un transfere izin vermediğini aktaran Selenzyov, "Galatasaray'dan kulübe bir mektup geldi. Başkan bana 'Galatasaray 10 milyon euro bile verse oraya gitmeyeceksin.' dedi. Sonrasında telefonu kapattı ve benim Galatasaray'a gitmeme izin vermemişti. O günü hiç unutmadım. Soyunma odasında oturup ağladım."dedi.

Bursaspor'un Süper Lig yürüyüşüne büyük katkı sağlayan Selenzyov, bu sezon 16 maçta 7 gol kaydetti.

Bursasporlu Seleznyovdan Galatasaray itirafı: Oturup ağladım

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