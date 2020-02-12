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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 10:00,Son Güncelleme:/

Bursasporlu Canberk Makedonya'ya transfer oldu

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Bursasporlu Canberk Makedonya'ya transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kalecilerinden Canberk Yurdakul, Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi tarafından kiralandı.

Yeşil-beyazlı kulubün internet sitesinde yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Canberk Yurdakul'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Futbolcumuz sezon sonuna kadar Kuzey Makedonya Ligi ekiplerinden FC Shkupi takımına kiralanmıştır." ifadesine yer verildi.

Alman efsanesi Jurgen Klinsmann'ın Bayern formasıyla attığı en güzel golleri izliyoruz;

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