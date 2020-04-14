Bursaspor'dan kollektif hücum

Türkiye profesyonel ligleri, koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenirken, TFF 1’inci Lig’de de 28 hafta oynandı. Bu süreçte Bursaspor, attığı 43 golle ligin en golcü ekipleri arasında yer aldı. Bursa temsilcisi, 55 gol kez fileleri havalandıran Adana Demirspor’un ardından ligin en çok gol sevinci yaşayan ekibi oldu. Ligin gol krallığında ise Altay’dan Marco Filipe Lopes Paixao 17 golle zirvede bulunurken, Bursaspor’un en golcü ismi Yevgen Seleznov ise attığı 8 golle, yarışta oldukça geride kaldı. Yeşil-beyazlı oyuncuların gol krallığı yarışında geride kalmasında ise hücumdaki kollektif oyun ve gol dağılımları önemli rol oynadı.

Bursasporlu oyuncular, 42 gole imzasını atarken bu goller 16 farklı oyuncudan geldi. Adana Demirspor da da, 16 farklı oyuncu gol sevinci yaşarken; iki takım, ligde en fazla farklı oyunculardan gol katkısı alan ekipler oldu. Lider Hatayspor’un 38 golünde ise 13 farklı oyuncunun imzası bulunuyor.

SELEZNOV VE KUBİLAY’IN PAYI BÜYÜK

Bursa temsilcisinde santrfor oyuncuları Yevgen Seleznov ve Kubilay Kanatsızkuş ise attığı goller takımın hücum gücünde önemli rol oynadı. Seleznov 8, Kubilay Kanatsızkuş ise 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Orta alan oyuncusu Abdullahi Shehu ise bu sezonun sürpriz golcüsü olurken, 4 golle takımına katkıda bulundu. Abdou Razack Traore, Özer Hurmacı ve Recep Aydın 3’er kez; Ali Akman, Emirhan Aydoğan, Mamadou Diarra ve Selçuk Şahin de ikişer kez gol sevinci yaşadı. Bursaspor’da Anıl Karaer, Burak Altıparmak, Onur Atasayar, Ramazan Keskin ve Tayfur Bingöl ile birlikte takımdan ayrılan Iasmin Latovlevici’nin de bu sezon birer golü bulunuyor.

TFF 1’inci Lig’de golleri farklı oyunculardan gelen ekipler şöyle;

Bursaspor (16), Adana Demirspor (16), Hatayspor (13), Fatih Karagümrük (12), Cesar Grup Ümraniyespor (12), Adanaspor (12), Boluspor (12), Ekol Göz Menemenspor (12), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (11), İstanbulspor (11), Altay (11), Osmanlıspor (11), Keçiörengücü (11), Altınordu (10), Akhisarspor (10), Giresunspor (9), Balıkesirspor (8), Eskişehirspor (8).