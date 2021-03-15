Bursaspor'da yeni kriz! 'Maaş alamıyoruz' sözleri sonrası elektrikler de kesildi

Spor Toto 1. Lig'de topladığı 37 puanla 9. sırada bulunan Bursaspor, zor günler geçirmeye devam ediyor. Ali Akman'ın Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile anlaşması üzerine genç futbolcu kadro dışı bırakılmıştı.

Bursaspor yine aynı dönemde 8'i futbolcu, 11 kişinin koronavirüse yakalanması, 4 futbolcunun da sakatlık yaşamasıyla Giresunspor ile oynanan maça altyapıdan 9 futbolcu dahil etmek zorunda kalmıştı.

FUTBOLCULARDAN İMZALI ORTAK BİLDİRİ

Yeşil beyazlı ekip, yaşanan bu talihsiz süreçte play-off yarışının 7 puan gerisine düşerken Bursaspor'da son olarak futbolcular, sosyal medya hesaplarından maaşların ödenmediği ve sözlerin tutulmadığı yönünde imzalı ortak bildiri paylaştı.

Bursaspor'da futbolcular sosyal medyadan kendi ıslak imzalarının yer aldığı ve içeriğinde mali konularla ilgili yaşanan sıkıntıların aktarıldığı bir bildiri yayımladı.

"Sezon başından bu yana Türk futbolunun 5 büyük kulübünden biri olan Bursaspor futbol takımı olarak yaşadığımız sıkıntıları bir de hep beraber aktarmak istiyoruz" sözleriyle başlayan bildiride Bursasporlu futbolcular şu sözleri kullandı;

"Bu onurlu arma altında, köklü bir camianın mensupları olarak bilinmesini istediğimiz bir gerçek var. Biz liglerimizde sezon başından bu yana bir kuruş maaş alamayan tek futbolcu grubuyuz. Elbette ekonomik sıkıntılar var, elbette şartlar ağır. Ancak biz bu kulübe gönül verenlerin başını eğmemek adına aylardır büyük fedakarlıklar yaparak mücadele ediyoruz. Verilen senetlerin geçersiz çıkması, primlerin bile gecikmesi, aylardır personele maaşların yatmaması, normal kabul edilmemeli.

Amacımız sezonun bitimine yaklaşık 50 gün kala birilerini hedef göstermek değil, kendi gerçeğimizi kamuoyuyla paylaşmak. Kent büyüklerimizin, camia büyüklerimizin somut, samimi ve net bir şekilde harekete geçmesini, bizim hak edişlerimiz için toplanan desteklerin takipçisi olmalarını istiyoruz. Biz bu değerli formayı terleten grup olarak değer görmek istiyoruz. Bugüne kadar her koşulda savaştık, bu formaya sahip çıktık, sezon sonuna kadar da çıkmaya devam edeceğiz. Bu konuyu kamuoyuyla bir şekilde paylaşmak durumunda kaldığımız için taraftarlarımızdan ve camiamızdan "biz" özür diliyoruz."

TESİS VE STADYUMUN ELEKTRİĞİ KESİLDİ!

Bursaspor futbolcuları bu bildiriye imzalarını atarken bu sabah kulüpte bir şok daha yaşandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun elektrikleri, Bursaspor Kulübü'nün borçlarını ödeyememesi sebebiyle kesildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ile birlikte Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin elektrikleri, 2019 yılından bu yana biriken 4 milyon liralık borç nedeniyle kesintiye uğradı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yönetimin daha önce borçları taksitlendirmesine rağmen, taahhütlere uymaması nedeniyle stadyum ve tesislerde elektriklerin kesildiği belirtilirken, kulübün altyapı tesisleri Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde ise elektriklerin kesilmediği öğrenildi.

Yaşadığı sıkıntılara rağmen son hafta maçında Ankaraspor'u 3-1 mağlup eden Bursaspor'da takımın tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, maçtan sonra ''Hedefsiz kalmamak için iyi bir galibiyet oldu. Sonuna kadar da Play-Off'u zorlayacağız. Zor bir dönemden geçiyoruz. Hastalıklar ve sakatlıklar oldu. Bize yakışan mücadeleyi göstermeye çalışıyoruz.'' sözlerini kullandı.

Bursaspor, yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından 'Hatıran Yeter Kombine Kartı' kampanyası başlattığını duyurmuştu. Kampanya lansmanına katılan Bursa Valisi Yakup Canbolat, 2 senedir kulübün zorlu bir süreçten geçtiğini dile getirerek, ''Gençlerimiz kahramanlık ortaya koyuyor, yeniden başarıyı yakalamak için bütün gayreti sarf ediyorlar. Bu dar ve zor zamanda bütün Bursasporlu hemşehrilerimizin Bursaspor’a katkı sunmasını arzu ediyoruz.'' şeklinde konuşmuştu.

Yeşil beyazlı ekipte futbolcular 3-1'lik Ankaraspor galibiyetinde atılan gollerin ardından üzerinde 'Hatıran Yeter' yazılı 16 numaralı forma ile sevinçlerini yaşamıştı.

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