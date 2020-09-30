Bursaspor’da stresli bekleyiş! Puan silme tehlikesi...

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da bugün oldukça kritik bir gün yaşanacak. Eski Başkan Mesut Mestan’ın yeşil beyazlı kulübe gelen -3 puan cezasını ötelediği 30 Eylül 2020 tarihine kadar somut bir hamle yapılmaması camiada büyük strese neden oldu.

Mevcut Başkan Erkan Kamat ise bugüne kadar çalışmalarıyla ilgili herhangi bir basın toplantısı düzenlemedi. Başkan Kamat’ın, eksi puan cezası ve transfer tahtasıyla ilgili nasıl girişimler yaptığı ise merak ediliyor. 24 milyon TL’lik kaynak bulamaması halinde Bursaspor Kulübü bugün -3 puan cezasıyla karşı karşıya gelebilir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) pandemi sürecinde kulüplerin yaşadığı ekstra maddi sıkıntılar sebebiyle bu tarihi bir kez daha uzatması gündemdeki sıcaklığını da koruyor.

Yeşil beyazlı kulübün, bugün kamuoyuna gelişmelerle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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