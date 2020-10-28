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GeriFutbol Bursaspor'da Serdar Özkan ve Sedat Dursun kadro dışı bırakıldı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 19:30 | Son Güncelleme:

Bursaspor'da Serdar Özkan ve Sedat Dursun kadro dışı bırakıldı!

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Bursaspor'da Serdar Özkan ve Sedat Dursun kadro dışı bırakıldı!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da, oyuncular Serdar Özkan ve Sedat Dursun'un süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Kulüp başkanı Erkan Kamat, yaptığı yazılı açıklamada, içinde bulundukları zorlu süreçte kendisi ve yönetim kurulunun gösterdiği iyi niyetli çalışmalardan kimsenin şüphesinin olmamasını istedi.

Tamamen Bursaspor'un menfaatleri doğrultusunda kararlar aldıklarını belirten Kamat, "Oyuncularımız Serdar Özkan ve Sedat Dursun, yönetim kurulumuzun kararıyla süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Bugüne kadar Mustafa Er hocamız ve beraberindeki teknik kadroya nasıl inandıysak, bugünden itibaren daha çok güvendiğimizi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Zamanla her şeyin daha iyi olacağını ve Süper Lig'e çıkmak için ellerinden yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Kamat, ilerleyen günlerde düzenleyeceği basın toplantısında detaylı açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Bursasporda Serdar Özkan ve Sedat Dursun kadro dışı bırakıldı

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