Bursaspor'da gözler Özer Hurmacı'da! İrfan Buz'un güveni tam...

TFF 1. Lig'in 32. haftasında yarın akşam evinde Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor'da Teknik Direktör İrfan Buz'un en büyük kozu Özer Hurmacı olacak.

Özellikle İbrahim Üzülmez takımdan ayrıldıktan sonra formunu yükselten tecrübeli oyuncu, Giresunspor karşılaşmasında kaydettiği golle takımına 3 puanı getirmişti.

Yarınki kritik müsabakada da 33 yaşındaki futbolcunun performansı merakla bekleniyor.

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