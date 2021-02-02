Bursaspor'da Ali Akman depremi! 4 yıllık imzanın ardından...

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, Bursaspor'dan Ali Akman'ı transfer etti. Frankfurt'tan yapılan açıklamada Ali Akman ile 1 Temmuz 2021'den itibaren aktif olmak kaydıyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Ali Akman ile ilgili konuşan Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic; "Türk futbolundaki en büyük yeteneklerden birini kazandık. Gelecek yıllarda geliştirmek istediğimiz bir oyuncu. Ali Akman istediği zamana ve desteğe burada sahip olacak. Böylesi bir genç yeteneği kadromuza kattığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYORDU

Sezonu Bursaspor'da tamamlayacak olan 18 yaşındaki Ali Akman, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yeni takımına katılacak. Ali Akman bu sezon TFF 1. Lig'de çıktığı 18 maçta 10 gol atıp 3 de asist yaptı.







BURSASPOR TARAFTARI TEPKİLİ: KADRO DIŞI BIRAKILSIN



Bursaspor taraftarları, Eintracht Frankfurt’a bedelsiz şekilde transfer olmasından dolayı Ali Akman’a tepki gösterdi. Sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı formayı terletecek 18 yaşındaki futbolcu için sosyal medyada 'Kadro dışı bırakılsın' kampanyası başlatıldı. Kimi taraftarlar ise oyuncudan sezon sonuna kadar yararlanılması gerektiği görüşünde.

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar şöyle;

- Ali Akman ve yönetim-yönetimler süreci doğru yönetemediler. Olan tabi ki sana bana bize oldu. Haktan hukuktan bahsedebilmek istiyorsak kadro dışı kalmalı. Hayatının geri kalanında ne yaparsa yapsın.

-Artık başkasının malı olan Ali Akman kadro dışı kalmalı bu saatten sonra faydası olmaz zararı olur takıma, sakatlanma korkusu

- Duygusal ve taraftar refleksi ile hareket edecek olursak Ali’yi Vakıfköy’e geri göndermeli bir daha da forma vermemeliyiz. Mantıkla hareket edecek olursak da Bursaspor’un sezon sonuna kadar O’na ihtiyacı olduğu gerçeği karşımıza çıkıyor.

- Bu takıma bir karakter kazandıracaksanız önce Ali Akman’ı kadro dışı bırakacaksınız. Yok öyle Bursaspor’u bir kenara atmak

- Ali Akman'ın milli takım kampında gizli saklı sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. Ali Akman'ın Bursaspor'a bu saatten sonra yararı olacağını da düşünmuyoruz. Bu nedenle Ali'nin kadro dışı kalması konusunda tepkimizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

- Şu dakikadan itibaren Ali Akman kadro dışı bırakılmalıdır. Artık ne o ne de biz verim alabiliriz. Batuhan'ı forvete, Çağatay, Hasan Basri'yi de kanatlara hazırlayalım. Başka bir kulübe oyuncu hazırlamaya gerek yok.









AYHAN AKMAN'IN PAYLAŞIMI:

Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman'ın amcası Ayhan Akman da transferin ardından "Avrupa hayalin gerçek oldu. Yolun açık olsun amcam..." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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