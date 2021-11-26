Bursaspor’a hem para hem bloke cezası

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyada B.1.1.529 alamı... Flaş aşı açıklamasıDünyada B.1.1.529 alamı... Flaş aşı açıklaması#Koronavirüs
Profesör unvanıyla göreve başlamıştı... Her şeyi sahteProfesör unvanıyla göreve başlamıştı... Her şeyi sahte#Zulâl Atalay Laçin
Yunanlar bile şaşırttı İzleyenler anlam veremedi, son yarım saatte...Yunanlar bile şaşırttı! İzleyenler anlam veremedi, son yarım saatte...#Fenerbahçe
Kavcıoğlundan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağızKavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağız#Enflasyon
Apple Türkiyeden zam kararı İşte zamlı iPhone fiyatlarıApple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları#Apple
Tarım Bakanlığı görüşe açtı... Gıda etiketlerinde önemli değişiklikTarım Bakanlığı görüşe açtı... Gıda etiketlerinde önemli değişiklik#Gıda
İzmirde deprem konutları bugün depremzedelere teslim edilecekİzmir'de deprem konutları bugün depremzedelere teslim edilecek#İzmir
Dünya onu bu kare ile tanımıştı... Afgan kızının akıbeti belli olduDünya onu bu kare ile tanımıştı... 'Afgan kızı'nın akıbeti belli oldu!#Afganistan
Bekçiyi şehit etmişti Kendini böyle savunduBekçiyi şehit etmişti! Kendini böyle savundu#İstanbul
Anlaşma tamamlandı, onay verildi İki Türk şirketi birleşiyorAnlaşma tamamlandı, onay verildi! İki Türk şirketi birleşiyor#SPK
E-Devlet şifresiyle dublörlü dolandırıcılık Yakayı böyle ele verdilerE-Devlet şifresiyle dublörlü dolandırıcılık! Yakayı böyle ele verdiler#Dolandırıcılık
Yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılarYarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılar#Casey Affleck
Macronu çileden çıkaran teklif Ortalık karıştı, şaşırtan iptal kararı...Macron'u çileden çıkaran teklif! Ortalık karıştı, şaşırtan iptal kararı...#İngiltere
Genco Erkal’a açılan dava: Zincirleme lüzumsuzluklarGenco Erkal’a açılan dava: Zincirleme lüzumsuzluklar#Genco Erkal
Fenerbahçenin Konferans Ligindeki muhtemel rakipleri Zorlu takımlar...Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! Zorlu takımlar...#Fenerbahçe
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Bursaspor’a hem para hem bloke cezası

#Bursaspor#Spor Toto 1. Lig#PFDK
Bursaspor’a hem para hem bloke cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor Kulübü’ne 32 bin TL para cezası ile birlikte birçok tribününe de bloke cezası verdi.

Haberin Devamı

PFDK, Bursaspor’a hem para hem de bloke cezaları verdi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“Bursaspor Kulübünün, 20.11.2021 tarihinde oynanan Bursaspor-İstanbulspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Alt Tribün 115 ve 116 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı 1963 Tribün 100 A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmişti.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursaspor#Spor Toto 1. Lig#PFDK

BAKMADAN GEÇME!

Ata Demirerden nostaljik paylaşım Kuşadası 1989

Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

#Ata Demirer
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk